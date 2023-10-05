زوجة نيكولا ساركوزي تعلن مرضها الخطير الذي اخفته منذ 4 سنوات



واستخدمت كارلا في منشورها لافتات ورقية كتبت عليها: عليها "قبل أربع سنوات، شخُصت إصابتي بسرطان الثدي".

واعلنت، من خلال استعراض اللافتات الى أنها خضعت لعملية جراحية وعلاج إشعاعي وعلاج هرموني.



وقالت: "كنت محظوظة: السرطان لم يكن عدوانياً بعد".

واشارت الى ان ذلك بسبب الكشف المبكر عن الإصابة نظراً إلى أنها كانت تجري فحوصاً لسرطان الثدي في اليوم نفسه من كل عام.



واضافت كارلا أنها ترددت طويلاً قبل الحديث عن وضعها الصحي، لكنها فعلت ذلك لتشجيع النساء على إجراء فحوص منتظمة كجزء من شهر التوعية بسرطان الثدي، وقالت: "لولا هذه الفحوص، لما كان لدي ثدي أيسر اليوم".