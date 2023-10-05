سميحة أيوب تخرج عن صمتها وتعلق على إدراج سيرتها في المنهج التعليمي المصري

وفي التفاصيل، قالت سميحة أيوب: "هم أحرار برأيهم.. وإحنا عمرنا ما اتفقنا .. والمعارضون مش قد المتقبّلين للخطوة"، مشددة على ان مشوارها محترم، ولا يوجد فيه شيء سيء، كما أنها ليست فنانة فقط بل مثقفة درست السياسة والعلوم وعلم نفس.هذا وأعربت الممثلة المصرية عن سعادتها الكبيرة بتدريس سيرتها الذاتية في المنهج المدرسي الخاص بطلبة الصف السادس الابتدائي في مصر، حيث لفتت في مداخلة هاتفية عبر برنامج " الستات"، إلى أن سعادتها لم تكن على المستوى الشخصي فقط، بل على المستوى العام، لأن هذه الخطوة تدل على التطور الفكري والتوعوي في مصر، قائلة: "إحنا بنتحضَّر.. وإللي أسعدني أكثر قبول الناس للفكرة".وفي السياق، أبدت سميحة أيوب رغبتها بأن تخطط وزارة التربية لوضع منهج فني يدرّس سيرة الفنانين وأعمالهم، خصوصا أن فيها أسماء عظيمة تستحق التكريم، معلقة: "لازم الطلبة تتعرّف عليهم وأن يكونوا فخورين بهم".