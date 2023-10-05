بعد مهاجمة ياسر العظمة مسلسل "باب الحارة".. هذا ما قالته هذه الممثلة الشهيرة

وفي حديث لـ "سكاي نيوز عربية"، شددت أمية ملص التي شاركت في المسلسل بدور "بوران"، على احترامها لرأي ياسر العظمة، مُشيرةً إلى أن المسلسل لم يكن وثائقيًا بل قصة درامية، اذ قالت: "هو أستاذ كبير جدًا وأستاذنا كلنا، وصنع بصمة مهمة في الدراما السورية، هو مدرسة كبيرة، وأحترم رأيه أيًا كان وأتفهمه".وتابعت: "لكن أريد أن أقول إن مسلسل باب الحارة ليس عملاً توثيقيًا كغيره من الأعمال الدرامية السورية التي وثَّقت حقبة زمنية معينة مثل حمام القيشاني، الذي تحدث عن حقبات تاريخية كانت في سورية بتواريخ دقيقة، وأسماء شخصيات معروفة، إنما هو حدوثة".أما عن فكرة انتقاصه لمكانة المرأة، فقد أوضحت أمية ملص أن هناك امرأة خانعة وأخرى قوية في جميع المجتمعات والأزمان، مضيفة: "باب الحارة فيه تنوع بالنساء، وهناك نساء قادرات، وعندما تكون المرأة تحترم زوجها وتوافقه الرأي في بعض الأحيان عندما يكون على حق ضمن البيئة المعينة فهذا ليس خضوعًا وخنوعًا، بل تفرض احترامها على الرجل إلى حد ما".