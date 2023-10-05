الكسندر علوم يعلق لاول مرة على اخبار خلافه مع رحمة رياض
علق الفنان العراقي ألكسندر علّوم لاول مرة على الأخبار المتداولة عن خلافه مع زوجته الفنانة العراقية رحمة رياض، لا سيما بعد تغيبها عن تكريمه في مهرجان "العراق الدولي" وتغبه عن تكريمها في حفل توزيع جوائز الموريكس دور في لبنان.
في هذا السياق، قال الكسندر، في حديث مع موقع "فوشيا"، خلال لقاء في كواليس مهرجان العراق الدولي أن انتشار شائعة الانفصال ضريبة للنجاح والنجومية التي قلصت مساحة الخصوصية في حياتيهما.
وردا على اتهامه بخيانة زوجته اشار الكسندر الى انه لا يلتفت لمثل هذه الأقاويل، مؤكدًا حبه لـ زوجته.