الكسندر علوم يعلق لاول مرة على اخبار خلافه مع رحمة رياض

في هذا السياق، قال الكسندر، في حديث مع موقع "فوشيا"، خلال لقاء في كواليس مهرجان العراق الدولي أن انتشار شائعة الانفصال ضريبة للنجاح والنجومية التي قلصت مساحة الخصوصية في حياتيهما.

وردا على اتهامه بخيانة زوجته اشار الكسندر الى انه لا يلتفت لمثل هذه الأقاويل، مؤكدًا حبه لـ زوجته.