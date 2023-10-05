صباح الجزائري تجهش بالبكاء وتروي ما حصل معها: تعذبت كتير

صباح جزائري تبكي على الهواء وتكشف عن سر للمرة الأولى في حياتها: عيشت قصة حب قديمة فاشلة كادت تنهي حياتي #صدى_الملاعب



يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/lwGW64ROJu pic.twitter.com/domTMmcS7x — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) October 4, 2023

وفي الحلقة، اجهشت صباح الجزائري بالبكاء مباشرة على الهواء، خلال ردها على سؤال مصطفى الاغا الذي طلب منها ان تبوح بسر عن حياتها لا يعرفه احد، حيث كشفت صباح عن دخولها علاقة حب فاشلة في فترة صباها، حيث اثرت فيها هذه العلاقة بشكل سلبي حتى لأنها شعرت بأن حياتها انتهت.وفي التفاصيل، قالت صباح الجزائري: "لمّا كنت زغيرة، كنت بعلاقة حب، بس دفعت ثمن غالي كتير بسبب هذا الحب.. صار عندي انهيار اعصاب حاد بسبب هالعلاقة.. اخذت كتير ادوية وتعذبت كتير واسودّت الدنيا بوجي، وحسيت انو حياتي انتهت.. بعدين اجا امل من الله وبعتلي شخص اسمه رباح التقي.. عملت احلى عيله معه وبحمد الله دايما انو جبر خاطري في".من هنا، وجهت صباح الجزائري نصيحة لكل شخص وصل الى مرحلة اليأس، قائلة: "ما تيأس لان ربنا موجود وبيقدر يعطي البني ادم شي ما بيتخيله من الراحة والامان والاطمئنان.. الحياة صعبة بس دايما الواحد لازم يكون عندو أمل".