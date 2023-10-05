فضيحة "الخيانة" تبكي ديفيد بيكهام وزوجته تعلق: كانت أصعب فترة

وبدا على بيكهام التأثر لدى مناقشته ما آلت إليه الأمور في علاقته بفيكتوريا، بعدما أصبحا مادة دسمة للصحافة، التي اتهمته بإقامة علاقة غرامية مع مساعدته الشخصية السابقة، ريبيكا لوس.وفي التفاصيل، وجَّه بيكهام حديثه إلى مخرج الفيلم "فيشر ستيفنز" محاولًا حبس دموعه، اذ قال: "عندما انتقلت إلى إسبانيا لأول مرة، كان الأمر صعبًا للغاية كوني كنت جزءًا من نادٍ وعائلة طوال مسيرتي المهنية والتي امتدت من عمر الـ15 حتى بلغت 27 عامًا، ثم جرى بيعي بين عشية وضحاها، لأجد نفسي في مدينة لا أتحدث لغتها، والأهم من ذلك، لم تكن لدي عائلتي".وانتقلت الكاميرا باتجاه فيكتوريا، التي أوضحت قائلة: "لقد كانت أصعب فترة بالنسبة لنا لأننا شعرنا أن العالم كان ضدنا. وهذا هو الشيء الذي كنا فيه ضد بعضنا البعض".ووصف بيكهام المرحلة التي مرّت فيها علاقته بزوجته بـ"الغرق"، وتغلبت عليه العاطفة والدموع بعد أن سأله المخرج كيف نجح وفيكتوريا في تجاوز تلك الفترة، إذ قال بعد تفكير: "لا أعرف، لا أعرف كيف اجتزنا الأمر بكل صدق".وتابع وهو يبكي: "فيكتوريا هي كل شيء بالنسبة لي، رؤيتها تتألم كان أمرًا صعبًا للغاية لكننا مقاتلون وفي ذلك الوقت كنا بحاجة للقتال من أجل بعضنا البعض، كنا بحاجة للقتال من أجل عائلتنا.. وما كان لدينا كان يستحق القتال من أجله. ولكن في النهاية، إنها حياتنا الخاصة".