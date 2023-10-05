طبيبة أجنبية تنبأت بوفاة كريم عبد العزيز وهو يعلق

وفي تصريحات إعلامية، تحدث كريم عبد العزيز عن مروره بأزمة صحية شديدة في إنكلترا، حيث كشف أن طبيبة إنكليزية قالت له: "سوف تموت في القريب"، وذلك بناءً على التحاليل والأشعات التي أجراها عندما شعر بتعب وضيف تنفس في صدره.من هنا، تحدث كريم عبد العزيز عن تعرضه لتسع جلطات في الرئة، وهو ما جعل الأطباء في ذهول من الحالة، وعندما حاول أن يترك المستشفى، اتفق معه أكبر الأطباء وهو بروفيسور كبير في إنكلترا أن يتلقى بعض العلاجات خارج المستشفى بـ"اتفاق رجالة"، بحسب تعبيره، ولم يتعرض إلى الإرهاق وخلافه، واستغرق تلقيه العلاج في أحد المراكز لمدة شهر ونصف الشهر.