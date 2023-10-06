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غادة عبدالرازق تعتذر لابنتها روتانا على الهواء.. اليكم السب
غادة عبدالرازق تعتذر لابنتها روتانا على الهواء.. اليكم السب
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غادة عبدالرازق تعتذر لابنتها روتانا على الهواء.. اليكم السب

فن

2023-10-06 | 03:51
غادة عبدالرازق تعتذر لابنتها روتانا على الهواء.. اليكم السب
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Aljadeed
غادة عبدالرازق تعتذر لابنتها روتانا على الهواء.. اليكم السب

أوضحت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، أن رغبتها في التحرر والاستقلال عن عائلتها، لعبت دوراً كبيراً في إقدامها على خطوة الزواج في سن مبكرة.

وفي التفاصيل، قالت غادة خلال لقاء لها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" إنها عاشت في عائلة متحفظة ولم تكن تستطيع الخروج أو السهر، معلقةً: كانت عقدتي إني نفسي أخرج، وكنت بشوف أختي بتخرج علشان مخطوبة، وبابا كان قافل علينا، وبعد وفاته ماما قفلت علينا، وكان عندي 12 سنة وأختي في الكلية، وكنت هموت وأشوف شكل الديسكو".

كما اعتذرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق على الهواء من ابنتها الوحيدة "روتانا"، بسبب انشغالها عنها بأعمالها الفنية في المراحل المبكرة من حياتها، حيث لم تقدم لها مواصفات "الأم المثالية" التي اعتادت عليها غادة في منزل والديها.

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