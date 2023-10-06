دانييلا رحمة تعلق على خلافها مع ماغي بوغصن.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل، كشفت دانييلا خلال حديث خاص لـ"فوشيا" أنها تواصلت هاتفيا مع ماغي بو غصن مؤخراً لتهنئها بمناسبة عيد ميلادها، وقالت: "العالم بدها تحكي لو شو ما صار".وأعربت دانييلا رحمة عن سعادتها بإعادة التعاون مع الممثل محمد الأحمد، مشيرة إلى أن الجمهور أحب هذه الثنائية في مسلسل "للموت"، ما يضع على عاتقهما مسؤولية الظهور بصورة مختلفة بعيدة عن التكرار.وتمنت بطلة مسلسل "للموت" الممثلة دانييلا رحمة النجاح لثنائيتها مع الممثل قصي خولي الذي تخوض إلى جانبه السباق الرمضاني 2024، وأشارت إلى أنها ليست خائفة من موضوع المقارنة، لأن هذا الأمر يحدث عادة مع معظم الثنائيات.