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مئات الضـحايا في هجوم الكلية الحربية في سوريا و صباح الجزائري و ناصيف زيتون ومحمود نصر وغيرهم يعزون
مئات الضـحايا في هجوم الكلية الحربية في سوريا و صباح الجزائري و ناصيف زيتون ومحمود نصر وغيرهم يعزون
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مئات الضـحايا في هجوم الكلية الحربية في سوريا و صباح الجزائري و ناصيف زيتون ومحمود نصر وغيرهم يعزون

فن

2023-10-06 | 05:19
مئات الضـحايا في هجوم الكلية الحربية في سوريا و صباح الجزائري و ناصيف زيتون ومحمود نصر وغيرهم يعزون
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Aljadeed
مئات الضـحايا في هجوم الكلية الحربية في سوريا و صباح الجزائري و ناصيف زيتون ومحمود نصر وغيرهم يعزون

حالة من الحزن العميق تعيشه سوريا اليوم بعد الهجوم الذي تعرض عدد من الضباط ​من قبل طائرات مسيّرة على الكلية الحربية في مدينة حمص فور انتهاء حفل التخريج راح ضحيته عشرات الضحايا من عسكريين ومدنيين بينهم نساء وصغار.

هذا الحدث الاليم، تصدر حديث واد مواقع التواصل الاجتماعي وسارع عدد كبير من الفنانين والمشاهير لتقديم واجب العزاء للشعب السوري واعلان غضبهم وحزنهم من ما حصل.

في هذا السياق، نشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي صورة للضباط خلال تشييعهم.

من جهتها، نشرت الممثلة السورية صباح الجزائري صورة سوداء عبر خاصية القصص المصورة عبر انستغرام و كتبت في تعليق عليها: "حداد على ارواح ضحايا الكلية الحربية."

وتابعت صباح: "الرحمة لأرواحح شهدائنا الابرار والصبر والسلوان لذويهم"، وختمت: "سوريا وجعي."

اما الممثلة السورية شكران مرتجى، فنشرت صورة لمجموعة من الضباط خلال عرض عسكري في الكلية الحربية، وارفقتها بتعليق: " الخلود للشهداء والصبر للوطن".

كما اعرب الممثل السوري محمود نصر عن حزنه العميق وكتب تعليقا على صورة نشرها عبر انستغرام: "الله يرحم روحكم ويصبر اهلكم وناسكم.. شو هالخبر المفجع والمحزن .. لا حول ولا قوة الا بالله..لطفك يا الله".

من حهته، اعلن الممثل السوري مهيار خضور حداده على ارواح الضحايا من خلال صورة سوداء نشرها عبر انستغرام داعيا بالرحمة لأرواحهم والصبر والسلوان لذويهم.

من جهته، نشر الفنان السوري ناصيف زيتون عبر منصة "اكس" قائلا: "شو هالخبر المحزن وقدي بعد بدا تتحمل هالبلد وجع … والله شيء بوجع القلب اللي عم نشوفوا. الله يلطف بأهلنا ويرحم الضحايا ويصبر قلوب أهاليهم ".

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