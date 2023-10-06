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لقطات من زفاف رونالدو و سيلينا لوكاس والجمهور يعلق على فارق العمر بينهما
لقطات من زفاف رونالدو و سيلينا لوكاس والجمهور يعلق على فارق العمر بينهما
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لقطات من زفاف رونالدو و سيلينا لوكاس والجمهور يعلق على فارق العمر بينهما

فن

2023-10-06 | 07:19
لقطات من زفاف رونالدو و سيلينا لوكاس والجمهور يعلق على فارق العمر بينهما
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Aljadeed
لقطات من زفاف رونالدو و سيلينا لوكاس والجمهور يعلق على فارق العمر بينهما

أعلنت عارضة الأزياء البرازيلية، سيلينا لوكس، عن حفل زفافها مع نجم كرة القدم السابق، رونالدو رازاليو، عبر حسابها الشخصي عبر إنستغرام، حيث نشرت مجموعة من الصور التي تكشف عن كواليس الحفل.

 

وسحرت العروس الحضور بإطلالتها الساحرة التي اعتمدت على البساطة، اذ اختارت سيلينا فستانًا بسيطًا للغاية، وتميزت تسريحة شعرها بالبساطة أيضًا لتتناغم مع تفاصيل إطلالتها.

وعبرت سيلينا لوكس عن سعادتها في تعليقها على الصور، حيث قالت: "لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى سعادتنا ونحن نحتفل بحبنا في أفضل مكان بالعالم، محاطين بأفضل الأجواء السعيدة".

يذكر ان رونالدو يكبر عروسه بـ أربعة عشر عامًا، وقد عاش الثنائي قصة حب استمرت لمدة سبع سنوات قبل أن يتوجوا بالزواج في حفل حضره العديد من المشاهير ونجوم كرة القدم السابقين، بما في ذلك البرتغالي لويس فيغو والبرازيلي روبيرتو كارلوس.

 

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