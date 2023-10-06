بالفيديو – راغب علامة يتحدى ابنه خالد ولياقته البدنية تبهر الجمهور

وبرزت في الفيديو اللياقة البدنية العالية التي يتمتع فيها الاب وابنه، اذ ظهر راغب وهو يتحدى خالد في عدد مت الحركات.
وأرفق راغب الفيديو بتعليق جاء فيه: "بعض لحظات الأب والابن".
وتفاعل العديد من المتابعين مع الفيديو، مبديين اعجابهم بحفاظ راغب على لياقته البدنية وبعلاقته مع والده.
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A post shared by Khaled Alama (@khaledralama)
A post shared by Khaled Alama (@khaledralama)
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