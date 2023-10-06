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مشاهد مؤثرة من مراسم وداع ضباط الكلية الحربية في سوريا والاهالي يبكون أبناءهم بحـرقة
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مشاهد مؤثرة من مراسم وداع ضباط الكلية الحربية في سوريا والاهالي يبكون أبناءهم بحـرقة

فن

2023-10-06 | 09:48
مشاهد مؤثرة من مراسم وداع ضباط الكلية الحربية في سوريا والاهالي يبكون أبناءهم بحـرقة
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Aljadeed
مشاهد مؤثرة من مراسم وداع ضباط الكلية الحربية في سوريا والاهالي يبكون أبناءهم بحـرقة

شيعت سوريا ضحايا الاعتداء الذي وقع امس الكلية الحربية في سوريا، اثناء تخريج دفعة من ضباطها، والذي راح ضحيته المئات بين وفيات وجرحى.

 

وبدأت مراسم التشييع، لعدد من الشهداء اليوم من أمام المستشفى العسكري في حمص، بحضور وزير الدفاع العماد علي عباس

وحضر عدد كبير من المعزين و الاهالي الى التشييع منذ الصباح الباكر، وسط أجواء من الحزن الشديد والبكاء على الراحلين.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو التي وثقت اجواء الحزن والاسى، ومشاعر الاهالي المفجوعين برحيل اولادهاعم.

في هذا السياق، انتشر مقطع فيديو لأخ يودع شقيقه بعبارات ابكت الجميع حيث عبر عن حزنه الشديد لفراق اخيه مشيرا الى انه كسر ظهره وما عاده لديه سند بعده.

في مشهد آخر، لم تتكمن سيدة من تمالك نفسها، اذ انهارت و بكت بشدة اثناء وداع ابنها الذي تركها في عمر صغير ولم تتمكن من الاحتفال بنجاحه وتخرجه من الكلية احربية برتبة ضابط.

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