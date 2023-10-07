نيمار يرزق بطفلته الأولى "مافي" من حبيبته برونا.. تعرفوا على ملامحها

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يوثق اجمل اغنيات شقيقها الراحل الفنان اللبناني جورح الراسي، معبرة عن حبها وشوقها الكبير له، وحزنها الشديد على فقدانه، اذ اكدت ان ذكراه باقية وهو لا يفارقها ابدا.

