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نيمار يرزق بطفلته الأولى &quot;مافي&quot; من حبيبته برونا.. تعرفوا على ملامحها
نيمار يرزق بطفلته الأولى "مافي" من حبيبته برونا.. تعرفوا على ملامحها
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نيمار يرزق بطفلته الأولى "مافي" من حبيبته برونا.. تعرفوا على ملامحها

فن

2023-10-07 | 06:13
نيمار يرزق بطفلته الأولى "مافي" من حبيبته برونا.. تعرفوا على ملامحها
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Aljadeed
نيمار يرزق بطفلته الأولى "مافي" من حبيبته برونا.. تعرفوا على ملامحها

رزق لاعب كرة القدم نيمار يوم أمس الجمعة مولودته الجديدة "مافي"، حيث التقط معها صوراً خاصة برفقة حبيبته برونا بيانكاردي، ليشاركاها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 

وفي التفاصيل، شارك نيمار وبرونا صباح اليوم مجموعة صور مشتركة على حساباتهم الخاصة عبر إنستغرام، وتركا تعليقاً مؤثراً جاء فيه ما معناه : "وصلت مافي لتُكمل حياتنا مرحباً بك يا ابنة! أنت بالفعل حبيبتنا.. شكرًا لاختيارك لنا".

 

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