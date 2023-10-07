انابيلا هلال تلفت الانظار بإطلالتها والجمهور يتفاعل

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A post shared by Annabella Hilal (@annabellahilal)
A post shared by Annabella Hilal (@annabellahilal)
توفي صباح اليوم الفنان المصري محمد بطاوي، عضو فريق مسرح مصر وذلك نتيجة أزمة قلبية ألمت به.
استفاق العالم منذ ساعات الصباح الأولى، على إعلان حالة هجوم متواصل باتجاه المستوطنات الاسرائيلية وُصفِت بـ"التاريخية".
نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يوثق اجمل اغنيات شقيقها الراحل الفنان اللبناني جورح الراسي، معبرة عن حبها وشوقها الكبير له، وحزنها الشديد على فقدانه، اذ اكدت ان ذكراه باقية وهو لا يفارقها ابدا.