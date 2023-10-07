نادين الراسي تستذكر جورج الراسي بفيديو مؤثر

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A post shared by Rachelle Al Rassi | راشيل الراسي (@rachellealrassiofficial)
A post shared by Rachelle Al Rassi | راشيل الراسي (@rachellealrassiofficial)
توفي صباح اليوم الفنان المصري محمد بطاوي، عضو فريق مسرح مصر وذلك نتيجة أزمة قلبية ألمت به.
استفاق العالم منذ ساعات الصباح الأولى، على إعلان حالة هجوم متواصل باتجاه المستوطنات الاسرائيلية وُصفِت بـ"التاريخية".
نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة جديدة على حسابها عبر انستغرام، من احدث جلسة تصوير لها، والتي طغى عليها الطابع العفوي.