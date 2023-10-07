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شكران مرتجى وسلاف فواخرجي ونسرين طافش وغيرهم يدعمون الفلسطينيين
شكران مرتجى وسلاف فواخرجي ونسرين طافش وغيرهم يدعمون الفلسطينيين
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شكران مرتجى وسلاف فواخرجي ونسرين طافش وغيرهم يدعمون الفلسطينيين

فن

2023-10-07 | 10:07
شكران مرتجى وسلاف فواخرجي ونسرين طافش وغيرهم يدعمون الفلسطينيين
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Aljadeed
شكران مرتجى وسلاف فواخرجي ونسرين طافش وغيرهم يدعمون الفلسطينيين

استفاق العالم منذ ساعات الصباح الأولى، على إعلان حالة هجوم متواصل باتجاه المستوطنات الاسرائيلية وُصفِت بـ"التاريخية".

وفي أوّل تعليق على هذه التطورات، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه "نحن في حالة تأهب". وقال: "نحن في حالة وسوف ننتصر، وعدونا سيدفع ثمناً غير مسبوق".

وفي التفاصيل، تضامن عدد من الفنانين مع الفلسطنيين، وشاركت الفنانة السورية نسرين طافش عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي عبر انستغرام منشور، وكتبتك: "بحق دمعة كل ولد فلسطيني وام فلسطينية، سيكون الحساب عسيرا، ارجعوا لاوروبا التي أتيتم منها، فلسطين لا هي ارضكم ولا ميعادكم وانصرفوا عن ارضنا المقدسة".

من جهتها نشرت الفنانة السورية شكران مرتجى صورة تضامنت من خلالها  مع الفلسطينيين ومع أغنية زهرة المدائن للسيدة فيروز.

ونشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورة للعلم الفلسطيني والسوري وكتبت: "الحلم واليقين"، ثم عادت ونشرت أغنية بصوت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس".

بدوره نشر الفنان السوري معتصم النهار صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام وكتب: "هتموت من الرعب من الأرض نطلع زي جن، بخ".

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