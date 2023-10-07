روان بن حسين تكشف عن مرضها النادر.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل، دخلت روان في نوبة بكاء أثناء حديثها عن معاناتها مع الأطباء من أجل التوصل إلى تشخيص صحيح لحالتها، مشيرة إلى أنها مصابة بمرض جلدي نادر.

ونشرت روان بن حسين فيديو على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت فيه عن رحلتها لتشخيص مرضها، الذي اكتشفت أنه ليس ارتكاريا كما اعتقدت في البداية لأنها مستمرة معها منذ أكثر من شهر.

وأشارت روان بن حسين إلى معاناتها مع كثرة الاختبارات التي تخضع لها وتجربة كافة العلاجات والأدوية إلا أنها لم تجدي نفعاً في حالتها.

وعلقت قائلة: ” هذا يقول مو ارتكارية لأنها ما تظل 4 أو 6 أسابيع وكل دكتور يطلب فحوصات، وفيه دكتور طالب 20 اختباراً وإجراء خزعة، ما فيه شيء ما جربته، ما فيه شيء ما سويته ولا يوجد شيء يجدي نفعاً”.