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زياد برجي يوثق لحظة خوض ابنه يوسف مباراة مهمة ويوجه هذه النصيحة
زياد برجي يوثق لحظة خوض ابنه يوسف مباراة مهمة ويوجه هذه النصيحة
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زياد برجي يوثق لحظة خوض ابنه يوسف مباراة مهمة ويوجه هذه النصيحة

فن

2023-10-07 | 10:54
زياد برجي يوثق لحظة خوض ابنه يوسف مباراة مهمة ويوجه هذه النصيحة
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Aljadeed
زياد برجي يوثق لحظة خوض ابنه يوسف مباراة مهمة ويوجه هذه النصيحة

حرص الفنان اللبناني زياد برجي، على ان يكون الى جانب ابنه يوسف خلال خوض الاخير مباراة هامة في النادي الرياضي، ضد احد زملائه، حيث قدّم له الدعم معبرا عن حبه الكبير له وثقته وفخره به.

وفي التفاصيل، شارك زياد مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة ابنه يوسف من داخل النادي الرياضي، حيث كان الاخير يستعد لخوض مباراة حاسمة ضد احد زملائه في النادي.
وارفق زياد الفيديو بتعليق باللغة الانكليزية، قال فيه: "ابني الصغير يخوض مباراة ودية مع صديقه"، موجها بالمقابل نصيحة لكل المتابعين، اذ قال: "علموا اولادكم اهمية الرياضة في سنّ صغير".
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على العلاقة المميزة التي تربط زياد بأولاده، وحرصه الدائم على الاهتمام بهم ومشاركتهم اجمل الاوقات.
 

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