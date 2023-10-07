زياد برجي يوثق لحظة خوض ابنه يوسف مباراة مهمة ويوجه هذه النصيحة

وفي التفاصيل، شارك زياد مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة ابنه يوسف من داخل النادي الرياضي، حيث كان الاخير يستعد لخوض مباراة حاسمة ضد احد زملائه في النادي.وارفق زياد الفيديو بتعليق باللغة الانكليزية، قال فيه: "ابني الصغير يخوض مباراة ودية مع صديقه"، موجها بالمقابل نصيحة لكل المتابعين، اذ قال: "علموا اولادكم اهمية الرياضة في سنّ صغير".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على العلاقة المميزة التي تربط زياد بأولاده، وحرصه الدائم على الاهتمام بهم ومشاركتهم اجمل الاوقات.