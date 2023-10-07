حمو بيكا يحتفل بعيد زواجه ويحث جمهوره على هذا الامر

ونشر حمو بيكا على حسابه عبر فيسبوك، مقطع فيديو وثق اجواء الاحتفال، الذي بدا مزيناً بشكل كامل بالبالونات والعبارات الرومانسية، مثل: "شمس جنة قلبي" و"عيد زواج سعيد"، حيث ظهر بيكا وزوجته وهما يقفان مع عدد من أصدقائهما وأمامهما قالب الحلوى المزين بصورتهما.وأرفق حمو بيكا الفيديو بتعليق غازل من خلاله زوجته، اذ قال: "النهاردة يوم مميز جداً بالنسبالي، عشان النهاردة بحتفل معاكوا بيوم جوازي التالت"، مضيفا: "وعايز أقول لشريكة حياتي، كل سنة وانتي معايا وكل سنة وانتي عيدي، والعمر كله مع بعض، يا وش السعد والهنا عليا".هذا وتمنى بيكا من الشباب الإقدام على خطوة الزواج مثله، كونهم سيعيشون حياة سعيدة في حال كانت اختياراتهم صحيحة، رافضا وصف الزواج بأنه "شر لا بد منه".وختم بيكا منشوره، بالقول: "جدد نيتك مع ربنا بنية "العفاف" وهتلاقي ربنا يسيرلك أمورك، بحبك يا كل حياتي".