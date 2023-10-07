كارول سماحة تتحدث عن امكانية اعتزالها الفن.. اليكم ما قالته

وخلال حلولها ضيفة على برنامج "الزمن" عبر "تلفزيون دبي"، قالت كارول سماحة إنها تفكر في الأمر كثيرًا، لدرجة أنها تسأل نفسها في كل مرة تغني على المسرح عن عدد الحفلات التي ستحييها لاحقًا، معلقة: "رح أبقى مستمرة طالما صوتي صحته منيحة".وتابعت كارول أن الابتعاد عن الفن في فترة معينة أمر ضروري يجب على الفنان تقبّله، وذلك من أجل الحفاظ على بريقه وأثره الجميل، فضعف جسده وقدراته الصحية يؤثران حتمًا على مستوى أعماله الفنية، مضيفة أن على الفنان ان يتمتع بـ"الذكاء" الذي يجعله يحدد الوقت المناسب لابتعاده عن الساحة الفنية، بالإضافة إلى تقبله فكرة فقدانه للنجومية في أي وقت.وتابعت كارول قائلة: "النجومية ليست دائمة.. المسيرة فيها طلعات ونزلات.. وفي أوقات بتنجح فيها.. وأوقات بتفشل"، مضيفة: "الفنان يعيش بذاكرة الجمهور عبر أعماله المؤثرة، وعليه المحافظة على هذا النجاح وعدم تشويهه".