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شام الذهبي تظهر بملامح حمل واضحة.. هكذا بدت
شام الذهبي تظهر بملامح حمل واضحة.. هكذا بدت
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شام الذهبي تظهر بملامح حمل واضحة.. هكذا بدت

فن

2023-10-08 | 03:45
شام الذهبي تظهر بملامح حمل واضحة.. هكذا بدت
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Aljadeed
شام الذهبي تظهر بملامح حمل واضحة.. هكذا بدت

أطلت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، في أحدث ظهور لها بملامح حمل واضحة، خلال مشاركتها في حفل خطوبة أحد أقاربها.

وفي التفاصيل، ظهرت شام في الصور وبدت أنها أوشكت على وضع جنينها، وكان بصحبتها خالد الذهبي والتوأم علي وآدم طارق العريان.

ووثقت شام على الصورة قائلة: "نحتفل اليوم بخطوبة ابن عمنا، ألف مبروك حبيبي أحمد ضياء".

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