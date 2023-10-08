شام الذهبي تظهر بملامح حمل واضحة.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، ظهرت شام في الصور وبدت أنها أوشكت على وضع جنينها، وكان بصحبتها خالد الذهبي والتوأم علي وآدم طارق العريان.
ووثقت شام على الصورة قائلة: "نحتفل اليوم بخطوبة ابن عمنا، ألف مبروك حبيبي أحمد ضياء".
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A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
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