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لحظات رومانسية بين ريهام حجاج وزوجها
لحظات رومانسية بين ريهام حجاج وزوجها
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لحظات رومانسية بين ريهام حجاج وزوجها

فن

2023-10-08 | 05:13
لحظات رومانسية بين ريهام حجاج وزوجها
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Aljadeed
لحظات رومانسية بين ريهام حجاج وزوجها

وجهت الفنانة المصرية ريهام حجاج رسالة رومانسية لزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ليبادلها الأخير كلمات من الحب، وذلك للتأكيد على العلاقة المميزة التي تجمعهما.

وفي التفاصيل، نشرت ريهام صورة برفقة زوجها ظهرت فيها وهي تحتضنه، علقت عليها: "حبيب القلب"، ليقوم زوجها بالرد عليها قائلا: "حبي الأول والوحيد".

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