ابنة كارلا حداد وطوني ابو جودة تلفت الانظار بجمالها في احدث ظهور لها

نشرت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر ابنتها الوحيدة "ليا" من طليقها الممثل ومقدم البرامج طوني ابو جودة، في احدث ظهور لها.



وظهرت ابنة كارلا وطوني في الفيديو وهي تقوم بتأدية احدى الاغنيات الاجنبية، حيث علقت كارلا على الفيديو بالقول: "ابنتي الجميلة تكبر بسرعة".

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على جمال ونعومة ليا، كما اشار البعض الى الشبه الكبير بينها وبين والدتها كارلا حداد، حتى باتت نسخة مصغرة عنها، معبرين بالمقابل عن اعجابهم بالعلاقة التي تجمع الام بابنتها والحب الكبير بينهما.