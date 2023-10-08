نجم شهير يعلن توقفه عن الغناء بسبب المرض

وفي التفاصيل، قال دريك لبرنامج إذاعي على محطة "Power 105.1 FM" في مدينة نيويورك: "أشعر بالحزن الشديد لأنني أعلن أنني سأضطر للانسحاب من جولتي الحالية بسبب المرض، لقد كنت أكافح من أجل صحتي العقلية والجسدية في الأسابيع الأخيرة، وأعتقد أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو أخذ قسط من الراحة والاستجمام حتى أتمكن من العودة".

وتابع دريك: "أنا آسف للغاية لكل المعجبين الذين كانوا يخططون لحضور حفلاتي. أنا أعمل بجد لأعود إلى المسرح في أقرب وقت ممكن".

ولم يكشف دريك غراهام عن أي تفاصيل حول مرضه، حتى بعد نشر بيان توقفه على حسابه عبر موقع تويتر، والذي فاجأ جمهوره والمحبين بخبر ابتعاده وتوقفه عن الغناء.