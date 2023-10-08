سيرين عبد النور تدعم الفلسطينيين ومتابع يهاجمها بسبب ديانتها

كأنو اتحمس زيادة عن اللزوم !

الكلب يللي بعوي ما بعض طارق

الله يهديه على الخير ويعطيه سلام لقلبه ويحميك 🙏🤍 https://t.co/hn7E0ZY67R — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) October 8, 2023

الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور كانت من أبرز المتضامنين، اذ نشرت على حسابها عبر تويتر، تغريدة قالت فيها: "أيها المظلوم نم قرير العين، فإن الله ناصرك ولو بعد حين.. أيها الظالم لن تنام مرتاح البال وستظل لعنة الظلم تلاحقك الى أن يشاء الله".وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تغريدة سيرين، اذ ابدوا تأييدهم لما قالته وتضامنهم الكبير مع فلسطين، الا ان احدهم هاجمها بسبب ديانتها المسيحية، اذ ترك تعليقا قال فيه: "رح نكسر صليبكم"، بالاضافة الى كتابته لبعض التعابير غير اللائقة.من جهتها، اعادت سيرين نشر ما كتبه هذا المتابع، وردت عليه بردٍ قاسٍ، اذ قالت: "كأنو اتحمس زيادة عن اللزوم ! الكلب يللي بعوي ما بعض.. الله يهديه على الخير ويعطيه سلام لقلبه".