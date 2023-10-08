ظهور نادر لأشقاء بطل مسلسل كريستال محمود نصر والجمهور يتفاعل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير، مجموعة صور لنجم مسلسل كريستال الفنان السوري محمود نصر برفقة أشقائه في إحدى المناسبات الاجتماعية.
وفي التفاصيل ظهر محمود نصر في الصور برفقة أشقائه، انقسمت التعليقات إلى قسمين، وجاء القسم الأول من التعليقات على الشكل التالي: " كلهم حلوين ماشاءالله.. الله يحفظهم ويحميهم"، والبعض الآخر اعتبر أن محمود هو الوسيم الوحيد في العائلة، وقالوا: " الله يحميهم بس محمود اجملهم ملك وسلطان الجمال"، "الدكتور جواد أحلاهم".