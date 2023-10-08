ظهور نادر لأشقاء بطل مسلسل كريستال محمود نصر والجمهور يتفاعل

بعد العملية البطولية التي قام بها الفلسكينيون أمس ضد المستوطنات الاسرائيلية، تفاعل الكثير من النجوم العرب مع ما حصل، معبرين عن سعادتهم وفخرهم بالفلسطينيين الابطال، ومتمنيين زوال اسرائيل، داعيين ان يكون الله الى جانب الشعب الفلسطيني ليكون منتصرا في وجه الظلم.

