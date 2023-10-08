زوج كارمن سليمان يحتفل بعيد ميلادها ويوجه لها هذه الرسالة

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A post shared by Mostafa Gad (@mostafagadofficial)
A post shared by Mostafa Gad (@mostafagadofficial)
طرحت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، أغنية بعنوان "سلام غزة الأبطال" على طريقة الفيديو كليب على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تضامنًا مع الفسلطينيين.
بعد العملية البطولية التي قام بها الفلسكينيون أمس ضد المستوطنات الاسرائيلية، تفاعل الكثير من النجوم العرب مع ما حصل، معبرين عن سعادتهم وفخرهم بالفلسطينيين الابطال، ومتمنيين زوال اسرائيل، داعيين ان يكون الله الى جانب الشعب الفلسطيني ليكون منتصرا في وجه الظلم.
توفي الإعلامي المصري حمدي تمام اليوم الأحد في دولة الإمارات، والذي يعتبر أحد الإعلاميين الأوائل الذين برزت أسماؤهم ضمن فئة مؤسسي الإعلام في دولة الإمارات.