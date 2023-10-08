زوج كارمن سليمان يحتفل بعيد ميلادها ويوجه لها هذه الرسالة

وشارك جاد مع متابعيه على حسابه الرسمي عبر "انستغرام"، مجموعة صور رومنسية جمعته بزوجته، وأرفقها بتعليق أعرب من خلاله عن حبه الكبير لها، واصفاً إياها بصديقته وشريكة احلامه، قائلا: "صاحبتي وشريكة حلمي، وحياتي كلها وروح قلبي وسندي وقوتي في عز لحظات ضعفي، بحبك فوق ما تتخيلي بس انت اكيد عارفة صح..". وأضاف متمنياً لها عيد ميلاد سعيد: "سنة سعيدة يا توأم روحي".وتفاعل عدد كبير من متابعي مصطفى جاد مع هذه المناسبة السعيدة، متمنين لـ كارمن العمر الطويل المليء بالصحة والنجاح.