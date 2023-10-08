النجوم يدعمون الفلسطينيين: قلوبنا وعقولنا مع أهلنا في فلسطين

وفي هذا السياق، لا يزال النجوم العرب يبدون تضامنهم ودعمهم لـ فلسطين، وابرزهم الفنانة العراقية رحمة رياض، التي نشرت على حسابها عبر تويتر، صورة تظهر الخريطة الفلسطينية ومعها علم فلسطين، حيث علقت عليها بالقول: "اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم".من جهتها، الفنانة اللبنانية كارول سماحة نشرت مقطعا من اغنياتها "ايها المارون"، من قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، وعلقت على الفيديو بجملة من الاغنية، قالت فيها: "لنا ما ليس يرضيكم.. فانصرفوا".بدورها، الممثلة السورية كندة علوش، قالت في تغريدة على حسابها: "إن قلوبنا وعقولنا وصلواتنا ودعاءنا مع أهلنا في فلسطين وفي قطاع غزة.. ربنا ينصركم ويحميكم ويرد العدو عنكم.. يا رب".