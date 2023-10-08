سوزان نجم الدين تدعم فلسطين على طريقتها

طرحت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، أغنية بعنوان "سلام غزة الأبطال" على طريقة الفيديو كليب على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تضامنًا مع الفسلطينيين.



وقد أرفقت سوزان نجم الدين الفيديو بتعليق قالت فيه: "صباح العزة والكرامة، صباح أبطال فلسطين، صباح فجر مجيد وتاريخ جديد".

الأغنية من كلمات الشاعرة دولة العباس وألحان الموسيقار خالد حيدر، أما الفيديو كليب فهو من إخراج صفوان مصطفى نعمو.

وتتمحور كلمات الأغنية حول الشجاعة الكبيرة لدى الفلسطينين، حيث وصفتهم الشاعرة بالأبطال والشجعان، مؤكدة أن سورية وفلسطين بلد واحد لا يتجزآن عن بعضهما البعض.

الأغنية لاقت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور وأهل الفن، حيث تلقت سوزان نجم الدين رسائل الشكر والدعم، ولا سيّما من الجمهور الفلسطيني.