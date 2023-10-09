نقابة المهن التمثيلية تحيل لقاء سويدان وميدو عادل إلى "مجلس التأديب"

وقد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا قالت فيه: "المجلس اعتمد قرار لجنة التحقيق بإحالة كل من لقاء يحيى مصطفى سويدان، ومحمد عادل عبد المنعم حسن، إلى مجلس التأديب لما هو منسوب إليهما".هذا وقد وجه البيان تنبيها شديدا لهما بعدم الإدلاء بالتصريحات والآراء الخاصة بـ"المشكلة" لمواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والإعلام لحين انتهاء مجلس التأديب من عمله.وأشار البيان إلى أنه حسب المادة رقم 57 من قانون رقم 35 لسنة 1978، لا يجوز لأي عضو اتخاذ إجراءات قانونية ضد عضو آخر بسبب عمل فني له، إلا بعد مرور شهر من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة، مع الإشارة إلى وجود أحقية له باتخاذ الإجراءات الوقتية للمحافظة على حقوقه.وفي الختام، حذر البيان الثنائي "من اللجوء لاتخاذ أية إجراءات قانونية قبل انتهاء مجلس التأديب".