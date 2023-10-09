صورة تجمع مريم أوزرلي وإليسا وياسمين صبري في أبوظبي.. اليكم التفاصيل

ظهرت الفنانات الثلاثة معاً في مقاعد المدرجات أثناء مشاهدتهن مباراة الافتتاح لدوري كرة السلة للمحترفين في أبوظبي لعام 2023 ومشاركتهن في أجواء التشجيع، وتم التقاط صور لهن وهن يمسكن بأدوات التشجيع.

وفي التفاصيل، أظهر مقطع فيديو اجتماع إليسا وياسمين صبري عند وصولهما إلى ملعب المباراة، حيث ارتدت إليسا فستاناً طويلاً من الدنيم مع حزام على الخصر، في حين ظهرت ياسمين صبري بفستان أسود قصير.

الجدير بالذكر، أن العاصمة الإماراتية أبوظبي استضافت مبارتين ضمن دوري كرة السلة كجزء من الشراكة بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ودائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، بهدف تعزيز مكانة الإمارات كمضيف لأهم الفعاليات الرياضية والترفيهية.