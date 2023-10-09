روان بن حسين تكشف تفاصيل إصابتها بهذا المرض النادر

وفي التفاصيل، نشرت روان على حسابها عبر إنستغرام، صورة جمعتها بالطبيب فايز غنام من داخل عيادته، وعلقت عليها بالقول: "من 4 أشهر وأنا أعاني من حساسية تشبه الحروق في صدري وظهري ويديّ وقدميّ وفروة شعري.. وراجعت الكثير من الأطباء، لكنهم لم يتمكنوا من تشخيص المرض وكانت حالتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم".وأضافت: "لم أجد أي علاج يتناسب مع الأعراض التي تظهر عليّ، إلى أن راجعت الدكتور فايز غنّام فأجرى لي فحوصات الحساسية، وفحوصات دم وأخذ خزعة من الجلد المصاب، وأكد تشخيصي بمرض الذئبة الحمراء".وأشارت روان بن حسين إلى أنها منذ عامين وهي تعاني من أعراض "الذئبة الحمراء"، ورغم ذلك فإن كل الأطباء الذي راجعتهم كانوا يشخصونها بأمراض مختلفة، متوجهة بالشكر للدكتور غنّام.هذا وحرصت روان على توعية متابعيها بشأن المرض وأسبابه، مبينة أنه "مرض مناعي نادر يسببه الضغط النفسي، اذ قالت: "للأسف أنا أكثر إنسانة كنت أوعي الناس عن الصحة النفسية وأهملت نفسي".