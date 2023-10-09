هوية حبيب بريجيت ياغي الى العلن ولقطة رومنسية جمعتهما

وظهر الثنائي وهما يرقصان والانسجام واضحا بينهما، حيث قام جورج بتقبيل بريجيت على خدّها، معبرا عن حبه الكبير لها.يُذكر أنّ بريجيب ياغي كانت متزوجة من الشاب رامي العقل، إلّا أنّهما انفصلا عن بعضهما بعد فترة وجيزة من زواجهما دون الكشف عن التفاصيل.