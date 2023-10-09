هوية حبيب بريجيت ياغي الى العلن ولقطة رومنسية جمعتهما

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A post shared by Lebanese Stars (@lebanesestars1)
A post shared by Lebanese Stars (@lebanesestars1)
ما زال مسلسل "كريستال" يتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث غوغل، وحاز المسلسل على نسبة مشاهدة عالية إلى اللحظة.
قررت إدارة قناة الجديد، تأجيل حلقة الليلة من برنامج "يا فيل يا ريل" مع الممثل العراقي ألكسندر علوم، بسبب الاوضاع الراهنة والاحداث المستجدة في فلسطين.
ابدى الممثل السوري عابد فهد دعمه للفلسطينيين، الا ان الكلمات خانته، ما عرضه لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليضطر على سحب تغريدته وتصحيح كلامه، موجها الاعتذار على الخطأ الذي حصل.