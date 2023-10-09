جوري المغربية توضح حقيقة اصابتها بمرض الإيدز وإبعادها من الإمارات

وفي التفاصيل، انتشر فيديو للمشهورة المغربية وهي تقول ان كل ما يتم تداوله هو مجرد شائعات وستتوعد بالقضاء لكل من اساء لها.يذكر انه ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بخبر اصابة احدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي بمرض نقص المناعة المكتسب وطردها من دبي، بالاضافة الى تورطها بإبتزاز شخصيات من خلال تصويرهم باوضاع مخله بالفندق. وأشار حينها رواد المواقع إلى أن المقصودة هي جوري المغربية، مما جعل اسمها يتصدر هاشتاغات البحث عبر منصة اكس.