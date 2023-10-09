عابد فهد يتعرض للهجوم بسبب ما قاله عن فلسطين ويعتذر

وفي التفاصيل، نشر عابد فهد على حسابه عبر تويتر، تغريدة قال فيها: "فلسطين دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، الامر الذي اغضب المتابعين فانهالت التعليقات التي جاء فيها: "القدس كاملة يا مثقف"، ليرد عليه عابد فهد قائلا: "خطأ"، فما كان من متابع آخر إلا أن طلب منه حذف هذا الخطأ.ولاحقا، عمد عابد فهد الى نشر تغريدة ثانية قال فيها: "فلسطين دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس"، ليتفاعل معه المتابعون بشكل كبير، اذ كتب أحدهم: "ايه هيك ها عطيتك شوية وقت قلت اكيد رح يظبطها.. احسنت استاذ عابد.. عاصمتها القدس وكفى"، في حين قال آخر: "كنت متأكد انك رح تتدارك الخطأ غير المقصود".