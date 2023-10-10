تحية من نوال الزغبي لـ فلسطين .. هذا ما قالته

ونشرت نوال على حسابها عبر تويتر، مقطع فيديو قديم لها، يظهر مقطعا من أغنيتها "يا قدس"، والتي تقول فيها: "انهضي وحطمي قيد الطغاة، وأرجعي أهله الوطن السليم.. أنتِ لنا في الغروب وفي الصباح.. كيف لنا أن نُسكت نزف الجراح.. أنتِ لنا يا قدس يا أرض السماح".وأرفقت نوال الزغبي الفيديو بالتعليق التالي: "يا رب احمي فلسطين وشعبها"، لتنهال تعليقات المتابعين الذين حيّوا نوال على موقفها، إذ كتب احدهم: "كنتي وبتضلك أصيلة ومشاعرك صادقة .. ياريت ينعدوا الباقيين منك"، وأضافت أخرى: "اللهم آمين واحمي أوطنانا العربية من كيد الأعداء".