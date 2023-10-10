ظهور نادر لـ ابن نورمان اسعد من زوجها العراقي وجماله حديث الجمهور

وظهر الشاب، في الفيديو من احدى الحفلات، وهو يقف الى جانب والده رجل الأعمال العراقي نهرو محمد عبد الكريم الكسنزان، في المناسبات العائلية.

ولفت جمال الشاب الجمهور، اذ لفتوا الى انه ورث جمال والدته، في حين اشار البعض الآخر الآخر الى اشتياقهم لـ نورمان اسعد وتمنياتهم بعودتها الى الساحة الفنية.