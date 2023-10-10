ظهور نادر لـ زوج ريتا حايك في عيد ميلادها

احتفلت الممثلة اللبنانية ريتا حايك، بعيد ميلاد برفقة زوجها الطبيب عبدالله ربيز وعدد من أصدقائها المقربين، بينهم زملاء في التمثيل والفن.



وشاركت ريتا مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الاجواء المميزة والحماسية التي طغت على الاحتفال، حيث رقص الجميع بسعادة وفرح، معبرين عن حبهم الكبير لها ومتمنين لها سنوات مليئة بالنجاحات وان تحقق كل احلامها.

وكان لافتا بين الصور ظهور زوج ريتا حايك البعيد عن الاضواء، حيث نشرت صورة ظهرت فيه برفقته، حيث كان يحتفل معها بعيد ميلادها، ما اثار اهتمام المتابعين الذين عبروا عن اعجابهم بهذا الثنائي واثنوا على العلاقة المميزة التي تجمعهما.