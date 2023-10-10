روان بن حسين تعلن حقيقة مرضها المناعي بعد اشهر من التشخيص الخاطئ

وقالت روان انها اكتشفت طبيعة مرضها المناعي اخيرا بعد زيادر عدد كبير من الاطباء المتخصصين.

وكشفت الفنانة الكويتية إصابتها بمرض الذئبة الحمراء، وهو ما يفسر الأعراض الشائعة التي تتداخل مع أعراض الأرتيكاريا كما كانت قد شُخصت من قبل بطريقة خاطئة.

و كتبت روان بن حسين عبر انستغرام، منشوراً مطولاً أوضحت فيه حالتها وقالت: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من ٤ شهور وانا أعاني من حساسية تشبه الحروق في صدري وظهري وايدي وريولي وحتى فروة شعري".

واضافت الفاشينستا الكويتية: "راجعت دكاترة وايد للأسف فشلوا في تشخيصي وكل يوم كانت حالتي تصير أسوأ من قبل، متابعاتي ومتابعيني مشكورين؛ شهور معاي يرسلون لي مسجات وإيميلات وكل شخص يحاول يساعدني بمشاركته تجربته ولكن للأسف أيضا ما كان في شي مناسب للأعراض اللي أعاني منها".

وتابعت: "لين ما راجعت عند دكتور فايز غنّام اللي سوالي فحوصات الحساسية، فحوصات دم وأخذ خزعة من الجلد المصاب وأكد لي تشخيصي بمرض الذئبة الحمراء… الصدمة أني من سنتين أعاني من أعراض الذئبة وللأسف أيضا كل دكتور كان يشخص الأعراض بأمراض مختلفة وهي كلها أعراض الذئبة … شكراً دكتور فايز غنام على كل شي".

واختتمت: "طبعاً الذئبة الحمراء من الأمراض المناعية اللي ممكن يسببها أو يزيدها الضغط النفسي، للأسف أنا أكثر إنسانة كنت أوعّي الناس عن الصحة النفسية وأهملت نفسي… الحمد لله على كل حال وأسأل الله الشفاء لي ولكل مريض".