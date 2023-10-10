نانسي عجرم و نوال الزغبي و معتصم النهار وغيرهم يدعمون الشعب الفلسطيني بكلمات مؤثرة

وحملت المنشورات عبارات التضامن مع الفلسطينيين والدعاء لهم، كما وجه البعض رسائل حول ضرورة حشد الدعم الدولي للفلسطينيين.

في هذا السياق، وجهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، تحية لـ فلسطين والشعب الفلسطيني، بعد المستجدات الحاصلة وعملية طوفان الاقصى.

ونشرت نوال على حسابها عبر تويتر، مقطع فيديو قديم لها، يظهر مقطعا من أغنيتها "يا قدس"، والتي تقول فيها: "انهضي وحطمي قيد الطغاة، وأرجعي أهله الوطن السليم.. أنتِ لنا في الغروب وفي الصباح.. كيف لنا أن نُسكت نزف الجراح.. أنتِ لنا يا قدس يا أرض السماح".

وأرفقت نوال الزغبي الفيديو بالتعليق التالي: "يا رب احمي فلسطين وشعبها"، لتنهال تعليقات المتابعين الذين حيّوا نوال على موقفها، إذ كتب احدهم: "كنتي وبتضلك أصيلة ومشاعرك صادقة .. ياريت ينعدوا الباقيين منك"، وأضافت أخرى: "اللهم آمين واحمي أوطنانا العربية من كيد الأعداء".

من جهتها، نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم منشورا عبر منصة "اكس" قالت فيه: "يا رب تحمي فلسطين و لبنان وكل بلداننا العربية! منستحق نعيش بسلام على أرضنا!".

اما الفنانة اللبناني سيرين عبد النور فكتبت عبر "اكس": أيها المظلوم نم قرير العين فإن الله ناصرك ولو بعد حين، أيها الظالم لن تنام مرتاح البال وستظل لعنة الظلم تلاحقك إلى أن يشاء الله".

من جهته، شارك الممثل السوري معتصم النهار، صورة لصغيرة فلسطينية تحمل العلم ودمية، وكتب في تعليق "صبراً يا صغيرتي فوالله رفعتم رؤوس الأمة".

وحرصت الممثلة السورية سلاف فواخرجي على التفاعل ايضا اذ كتبت، مستخدمة خاصية القصص المصورة على حسابها عبر انستغرام: "كيف للعين أن تنام وللقلب أن يهدأ، وفي غزة مافيها".