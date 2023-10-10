وليد توفيق يتحدث عن اعتزاله الفن.. هذا ما قاله

وفي حديث لـ"فوشيا"، قال وليد توفيق إنه على الفنان التنحي عن الساحة الفنية والاتجاه إلى الأعمال الخيرية عند الوصول لمرحلة يشعر فيها أنه لم يعد باستطاعته تقديم الأفضل لجمهوره، داعيا بالمقابل كل الفنانين إلى التواضع وأن يحبوا بعضهم، مستغرباً شعور الغيرة الذي يسيطر على عدد منهم، اذ علق قائلاً: "دامت لمين يا مصدق الأوهام؟".هذا وتمنى وليد توفيق إنشاء نقابة فنية موحدة تلّم شمل كل الفنانين، خصوصا بعد الأخبار المنتشرة عن عدم اللحمة بينهم، معتبراً أنه من المعيب عدم حضور مراسم العزاء الخاصة بالنجوم اللبنانيين الذين قدموا أعمالاً مميزة تركت بصمة على الساحة الفنية، وكان آخرهم الفنانة نجاح سلام.