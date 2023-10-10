ما حقيقة عودة شريهان في مسلسل عن سيرة حياتها؟

الجديد في الامر هو ما كشف مدحت العدل، اذ اكد أن ما يتردّد حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، وأنه لم يكتب مسلسلاً للفنانة شريهان عن قصة حياتها.اما عن مشاركتها في مسلسل درامي من إنتاج "العدل غروب" في رمضان 2024، فقد كشف ايضا أن الشركة لن تنتج عملاً فنياً لـ شريهان في الموسم الرمضاني 2024.