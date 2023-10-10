ما حقيقة عودة شريهان في مسلسل عن سيرة حياتها؟
انتشرت في الأيام الماضية، مجموعة أخبار عن عودة الفنانة المصرية شريهان في مسلسل يتناول سيرتها الذاتية، وذلك بعد إعلان المنتج جمال العدل عن تحضيراته لعمل درامي جديد يكتبه شقيقه السيناريست مدحت العدل، وتعود به الفنانة المصرية الى الدراما لتنافس من خلاله في الموسم الرمضاني 2024.
الجديد في الامر هو ما كشف مدحت العدل، اذ اكد أن ما يتردّد حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، وأنه لم يكتب مسلسلاً للفنانة شريهان عن قصة حياتها.
اما عن مشاركتها في مسلسل درامي من إنتاج "العدل غروب" في رمضان 2024، فقد كشف ايضا أن الشركة لن تنتج عملاً فنياً لـ شريهان في الموسم الرمضاني 2024.