فنان مصري شهير يعتذر من هاني شاكر لهذا السبب

وفي التفاصيل، كتب عباس أبو الحسن بياناً نشره على حسابه عبر "إنستغرام"، قال فيه: "اعتذار رسمي واجب... الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، أتوجه أنا عباس أبو الحسن بخالص وصادق اعتذاري للفنان الأستاذ هاني شاكر الرئيس السابق لنقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني من إساءات في حقه وهو القامة والقيمة الفنية الكبيرة".وتابع: "صدرت عني كتابات على منصات التواصل الاجتماعي جانبني فيها الصواب جملة وتفصيلاً، وتجاوزت فيها كل حدود اللياقة والنقد المهذب، واقعاً في خطيئة مهنية وأخلاقية تدخل في باب القذف والتشهير قابلها شخصه الكريم بحلم وترفّع بالغ وحكمة أحسده عليها".