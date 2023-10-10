بشرى تردّ على هجوم طارق الشناوي: حق الرد موجود!

وفي التفاصيل، قالت بشرى إن "تصريحات طارق الشناوي لم تؤثر في العمل، لأنه الوحيد الذي انتقد الفيلم سلباً.. كلامه مأثرش علينا ولا أثر على الإيرادات ولا على رأي الجمهور، لان كل الآراء الآخرى كانت إيجابية، وحق الرد موجود وأنا رديت وهرد وهفضل أرد عشان في بُعد في كلامه كان مهين للمرأة وأنا برفضه وأي ست بترفضه سواء كانت ممثلة أو مواطنة عادية".وتطرّقت بشرى الى الدفاع عن المرأة المصرية، مؤكدةً أنها مستمرة في دعمها لها، قائلة: "أنا فخورة إني امرأة مصرية، وبدافع عن المرأة المصرية، وهفضل أدافع عنها في أي مجال تكون موجودة فيها خاصة في مجال السينما، وهتصدى لأي حد يحاول يقلل من قدر المرأة أو يتنمّر عليها أو أي حاجة تقلل من شأنها أو شأن مجهودها".