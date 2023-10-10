الاماراتية مهيرة عبد العزيز تدعم الشعب الفلسطيني : يا رب رحمتك

وجاء في منشور مهيرة عبد العزيز: "اللهم إنا نستودعك #فلسطين وأهلها وأرضها وسماءها، رجالها ونساءها وأطفالها .. ويا رب رحمتك بشعب #لبنان و #سوريا".
وتفاعل الجمهور والمتابعون مع منشور مهيرة عبد العزيز بشكل كثيف، معبرين عن دعمهم للشعب الفلسطيني ايضا.
اللهم إنا نستودعك #فلسطين وأهلها وأرضها وسماءها، رجالها ونساءها وأطفالها ..
ويا رب رحمتك بشعب #لبنان و #سوريا #غزة_تحت_القصف#طوفان_الأقصى
— مهيرة (@Mahira) October 10, 2023
اللهم إنا نستودعك #فلسطين وأهلها وأرضها وسماءها، رجالها ونساءها وأطفالها ..
ويا رب رحمتك بشعب #لبنان و #سوريا #غزة_تحت_القصف#طوفان_الأقصى
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