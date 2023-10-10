الاماراتية مهيرة عبد العزيز تدعم الشعب الفلسطيني : يا رب رحمتك

بعد تأييد محكمة الاستئناف الحكم بتغريم الفنان المصري عباس أبو الحسن، في قضية اتهامه بسبّ وقذف الفنان هاني شاكر حين توليه منصب نقيب الموسيقيين، وجّه أبو الحسن رسالة اعتذار الى شاكر، عن كل ما صدر عنه من إساءة في حقه.

