زواج تامر عاشور من اعلامية شهيرة وهي تلفت الأنظار بجمالها

وفي التفاصيل، وثَّق تامر أجواء زفافه على حسابه عبر "إنستغرام"، معربًا عن سعادته بدخول "القفص الذهبي" مجددًا، وعلق "عاشور" بعد زفافه: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراننا"، ليعلن عن الأمر بشكل رسمي.وتألقت العروس نانسي نور بفستان زفاف أنيق، وماكياج ناعم وخفيف، وسط إشادة واسعة من متابعيها بإطلالتها.وشارك العديد من نجوم الفن والمشاهير في حفل الزفاف، منهم: الإعلامية المصرية منى الشاذلي، ورامي جمال وزوجته، والمطربة أنغام، ومصطفى حجاج، وعزيز الشافعي، وأوس أوس، وعدد من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني والإعلامي.وأهدى الفنان المصري زوجته أغنية جديدة خلال الاحتفال بعقد القران جاءت بعنوان "خليني في حضنك".