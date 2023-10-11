انفصال فنانة مصرية شهيرة عن خطيبها

وفي التفاصيل، أعلن مدير أعمالها واقعة الانفصال في تصريح له لموقع "القاهرة 24"، قال فيه: "كل شيء قسمة ونصيب.. بالفعل تم الانفصال بينهما".
من جهتها، اكتفت رنا بحذف جميع الصور التي تجمعها بخطيبها، فيما ألغت متابعة حسابه عبر "إنستغرام".
كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن ملامح طفلتها الثانية "ليلى روز" للمرة الأولى، بمناسبة عيد ميلادها الثالث، الذي وافق أمس الثلاثاء، إذ كانت تحرص على إخفاء ملامحها وعدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
دخل الفنان المصري تامر عاشور "القفص الذهبي" مع الإعلامية نانسي نور، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بعد أشهر من طلاقه رسميًا من زوجته الأولى.
كتبت الممثلة ومقدمة البرامج الاماراتية مهيرة عبد العزيز منشورا عبر منصة "اكس"، عبرت من خلاله عن دعمها لفلسطين وشعبها في ظل الاحداث الاخيرة.