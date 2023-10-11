انفصال فنانة مصرية شهيرة عن خطيبها

وفي التفاصيل، أعلن مدير أعمالها واقعة الانفصال في تصريح له لموقع "القاهرة 24"، قال فيه: "كل شيء قسمة ونصيب.. بالفعل تم الانفصال بينهما".

من جهتها، اكتفت رنا بحذف جميع الصور التي تجمعها بخطيبها، فيما ألغت متابعة حسابه عبر "إنستغرام".