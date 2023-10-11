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انفصال فنانة مصرية شهيرة عن خطيبها
انفصال فنانة مصرية شهيرة عن خطيبها
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انفصال فنانة مصرية شهيرة عن خطيبها

فن

2023-10-11 | 03:42
انفصال فنانة مصرية شهيرة عن خطيبها
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Aljadeed
انفصال فنانة مصرية شهيرة عن خطيبها

كشف مدير أعمال الفنانة المصرية الشابة رنا رئيس انفصالها عن خطيبها يسري علي، وذلك بعد مرور 10 أشهر على علاقتهما.

وفي التفاصيل، أعلن مدير أعمالها واقعة الانفصال في تصريح له لموقع "القاهرة 24"، قال فيه: "كل شيء قسمة ونصيب.. بالفعل تم الانفصال بينهما".

من جهتها، اكتفت رنا بحذف جميع الصور التي تجمعها بخطيبها، فيما ألغت متابعة حسابه عبر "إنستغرام".

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