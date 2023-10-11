أول ظهور لابنة دنيا بطمة الصغيرة.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، حرصت دنيا على الاحتفال بعيد ميلاد طفلتها التي تحمل اسم والدتها، بحفل صغير ضم عائلتها فقط، وغلب على أجواءه طابع باربي.وشاركت صور على حسابها الرسمي عبر "انستغرام"، توثق أجواء الاحتفال، حيث ظهرت طفلتيها ترتديان ملابس وردية اللون، وتتوسطان عائلتها، ومن أمامهم قالب حلوى وردي اللون مؤلف من 3 طوابق، ويحمل صورة باربي، كما يعتليه تاج ذهبي، ويتوزع على جانبيه مستحضرات تجميل وحقائب.وألافقت المنشور بالتعليق التالي: " وأخيراً العام الـ3.. عيد ميلاد سعيد أميرتي الصغيرة ليلى روز.. ماشاء الله".