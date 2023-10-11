أول ظهور لابنة دنيا بطمة الصغيرة.. هكذا بدت

View this post on Instagram
A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)
A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)
تصدر اسم الشابة السورية انجي خوري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و محركات البحث غوغل بعد انتشار مقطع فيديو جديد لها.
رد رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس على احد المتابعين الذي تسائل عما اذا كان مهرجان الجونة قد تم تأجيله بسبب الاحداث المؤلمة التي تشهدها فلسطين المحتلة.
يعبر عدد كبير من الفنانين والنجوم العرب يوميا عن غضبهم من الاحداث التي يتعرض لها الفلسطينيون، مشيرين الى دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني وداعين المجتمع الدولي الى التحرك لوقف خسارة المزيد من الارواح.