أصالة تدعم الشعب الفلسطيني بكلمات مؤثرة: أنتمّ قضيّتي ولكمّ دعواتي

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تمت مشاركة منشور بواسطة Assala (@assala_official)
تمت مشاركة منشور بواسطة Assala (@assala_official)
تصدر اسم الشابة السورية انجي خوري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و محركات البحث غوغل بعد انتشار مقطع فيديو جديد لها.
رد رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس على احد المتابعين الذي تسائل عما اذا كان مهرجان الجونة قد تم تأجيله بسبب الاحداث المؤلمة التي تشهدها فلسطين المحتلة.
يعبر عدد كبير من الفنانين والنجوم العرب يوميا عن غضبهم من الاحداث التي يتعرض لها الفلسطينيون، مشيرين الى دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني وداعين المجتمع الدولي الى التحرك لوقف خسارة المزيد من الارواح.