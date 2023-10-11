أصالة تدعم الشعب الفلسطيني بكلمات مؤثرة: أنتمّ قضيّتي ولكمّ دعواتي

حرصت الفنانة السورية أصالة على توجيه رسالة دعم للشعب الفلسطيني على حسابها الرسمي عبر انستغرام.

‏وفي التفاصيل، نشرت أصالة صورة العلم الفلسطيني وكتبت: "منذ أنّ على الدّنيا أتيت أنتمّ قضيّتي ولكمّ دعواتي وكثيراً ماغنًيتكم أغنية منّ شدّة إيماني بها صدّقت أنّي أنا من كتب ولحّن كما أنا غنًيتها فسمعتها وبكيت ورجوت ربّي أنّ يزيل الهمّ عنكم والحزن عنّا أنّ يطبب جراحكم ويطيّب قلوبنا يافلسطين ياسيّدة الصمود معك الله وليس بعد الله معين وندعو الله اليوم لكم كلّنا متّحدين إنً غزّة تحتاج لطفك تحتاج رحمتك ياالله والله على كلّ شيء قدير".